Хусити атакували американський балкер, який прямув зі зерном у Ємен

19 лютого хусити у Червоному морі випустили дві протикорабельні балістичні ракети по морському судну “Sea Champion”, балкеру під грецьким прапором, що належить США.

Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).

Корабель прямував до порту Аден у Ємені з вантажем зерна на борту для мешканців країни.

Одна з ракет здетонувала біля балкера, завдавши йому незначних пошкоджень.

Водночас екіпаж судна продовжив курс до свого кінцевого пункту призначення

Пресслужба CENTCOM заявила, що майже 80% населення Ємену потребує гуманітарної допомоги. “Ми віддані протидії шкідливим діям хуситів, які безпосередньо ставлять під загрозу імпорт харчових продуктів та гуманітарної допомоги до Ємену”, − зазначили американські військові.