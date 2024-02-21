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Хусити атакували американський балкер, який прямув зі зерном у Ємен

Ракета бойовиків детонувала біля корабля.

Хусити атакували американський балкер, який прямув зі зерном у Ємен
Фото: EPA/UPG

19 лютого хусити у Червоному морі випустили дві протикорабельні балістичні ракети по морському судну “Sea Champion”, балкеру під грецьким прапором, що належить США.

Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).

Корабель прямував до порту Аден у Ємені з вантажем зерна на борту для мешканців країни.

Одна з ракет здетонувала біля балкера, завдавши йому незначних пошкоджень. 

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Водночас екіпаж судна продовжив курс до свого кінцевого пункту призначення

Пресслужба CENTCOM заявила, що майже 80% населення Ємену потребує гуманітарної допомоги. “Ми віддані протидії шкідливим діям хуситів, які безпосередньо ставлять під загрозу імпорт харчових продуктів та гуманітарної допомоги до Ємену”, − зазначили американські військові.

  • На початку лютого американському військовому кораблю в Червоному морі цього тижня ледь вдалося уникнути влучання хуситської ракети. Судно застосувало "останню лінію оборони" ВМС – передову систему, яку використали вперше.
  • Атаки єменських хуситів на комерційні та військові судна в Червоному морі розпочалися після спалаху війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
  • США і Велика Британія відправили в Червоне море свої кораблі, аби боротися з хуситськими нападами. Ситуація у регіоні ставить під загрозу світові торговельні шляхи, зокрема загрожує українському експорту зерна.
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