Хусити атакували американський балкер, який прямув зі зерном у Ємен

19 лютого хусити у Червоному морі випустили дві протикорабельні балістичні ракети по морському судну “Sea Champion”, балкеру під грецьким прапором, що належить США.
Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).
Корабель прямував до порту Аден у Ємені з вантажем зерна на борту для мешканців країни.
Одна з ракет здетонувала біля балкера, завдавши йому незначних пошкоджень.
Водночас екіпаж судна продовжив курс до свого кінцевого пункту призначення
Пресслужба CENTCOM заявила, що майже 80% населення Ємену потребує гуманітарної допомоги. “Ми віддані протидії шкідливим діям хуситів, які безпосередньо ставлять під загрозу імпорт харчових продуктів та гуманітарної допомоги до Ємену”, − зазначили американські військові.
- На початку лютого американському військовому кораблю в Червоному морі цього тижня ледь вдалося уникнути влучання хуситської ракети. Судно застосувало "останню лінію оборони" ВМС – передову систему, яку використали вперше.
- Атаки єменських хуситів на комерційні та військові судна в Червоному морі розпочалися після спалаху війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
- США і Велика Британія відправили в Червоне море свої кораблі, аби боротися з хуситськими нападами. Ситуація у регіоні ставить під загрозу світові торговельні шляхи, зокрема загрожує українському експорту зерна.