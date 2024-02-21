​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
Польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона
Польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
ГоловнаСвіт

Через сильний снігопад у Пекіні закрили вісім автомагістралей

Загалом у Китаї через негоду призупинили рух на майже 200 дорогах.

Через сильний снігопад у Пекіні закрили вісім автомагістралей
Фото: bnnbreaking.com

Через сильний снігопад влада Пекіна закрила низку автомагістралей, пише Reuters.

Цього тижня холодна погода охопила багато регіонів країни, зокрема у гірських районах.

Очікується, що крижаний дощ і сніг падатимуть до понеділка, а мінусова температура збережеться ще щонайменше сім днів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Чиновники посилили роботу громадського транспорту в розгалуженому місті з майже 22 мільйонами жителів і закрили вісім автомагістралей”, − повідомила державна телекомпанія CCTV.

Загалом у Китаї через негоду призупинили рух на майже 200 дорогах.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • У США після тижня зимових штормів у січні зареєстрували майже 90 смертей. Тоді без світла у багатьох частинах країни залишилися десятки тисяч людей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies