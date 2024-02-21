Загалом у Китаї через негоду призупинили рух на майже 200 дорогах.

Через сильний снігопад влада Пекіна закрила низку автомагістралей, пише Reuters.

Цього тижня холодна погода охопила багато регіонів країни, зокрема у гірських районах.

Очікується, що крижаний дощ і сніг падатимуть до понеділка, а мінусова температура збережеться ще щонайменше сім днів.

“Чиновники посилили роботу громадського транспорту в розгалуженому місті з майже 22 мільйонами жителів і закрили вісім автомагістралей”, − повідомила державна телекомпанія CCTV.

Загалом у Китаї через негоду призупинили рух на майже 200 дорогах.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG