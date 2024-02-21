Консулка Польщі у Львові перепросила за дії протестувальників: "Справжній поляк ніколи не вдарить ножа в спину своїм сусідам"

Еліза Дзвонкевич вважає, що ці дії не можуть бути "справою рук" її співвітчизників.

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич прокоментувала дії протестувальників на кордоні та блокування ними транспорту з України. Дипломатка вважає ці дії ганебними, написала вона в Facebook.

"Вибачте, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників", – вважає вона.

Дзвонкевич розповіла, що в підлітковому віці дізналася про те, як під час Варшавського повстання росіяни на правому березі Вісли заборонили посадку літаків союзників для дозаправки. Призначена для повстанців допомога випадково була скинута з літаків і опинилися в руках німців. Дипломатка каже, що, дізнавшись це, думала, що "лише росіяни могли поводитися так ганебно".

"Тоді, будучи підлітком, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як стікає кров'ю інший народ... що ми, поляки, ніколи б не зробили щось подібне. А що сьогодні роблять «польські» фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножа в спину своїм сусідам, які борються за свободу. Йдеться не про вимоги, а про форму протесту. Ганьба і ганьба. Вибачте, воююча Україно, вибачте", – написала вона.

Блокада кордону з Польщею