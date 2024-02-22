Сенат проведе слухання щодо використання американських чипів у російській зброї

Комісія запросила інформацію та документи у чотирьох великих виробників напівпровідників у США – Advanced Micro Devices, Analog Devices, Intel та Texas Instruments.

Група Сенату США проведе наступного вівторка слухання щодо використання американських чіпів у російській зброї. Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь, пише Reuters.

На слуханнях у постійному підкомітеті з розслідувань Сенату розглянуть, як Росія ухиляється від експортного контролю, спрямованого на те, щоб заблокувати використання Москвою американських технологій у війні в Україні.

Комісія запросила інформацію та документи у чотирьох великих виробників напівпровідників у США – Advanced Micro Devices, Analog Devices, Intel та Texas Instruments.

Попередня інформація, отримана комісією, показала, що відколи Росія вторглася в Україну майже два роки тому, ці чотири компанії “значно збільшили” експорт до країн, які Росія може потенційно використовувати для обходу експортного контролю США.

Напівпровідники американського виробництва виявили в різноманітному устаткуванні, яке використовується російськими військовими, повідомили в офісі Блюменталя, − від дронів і радіостанцій до ракет та бронетехніки.

Advanced Micro Devices заявила, що поділяє занепокоєння сенатської групи щодо національної безпеки та встановила процедури для дій, якщо буде виявлено, що її продукція була перенаправлена до Росії.

Texas Instruments зазначила, що співпрацює з комісією та виступає проти використання своїх чіпів у російській військовій техніці, заявивши, що припинила продаж продукції в Росію в лютому 2022 року.

В Intel кажуть, що компанія призупинила всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі після початку конфлікту. Фірма дотримується експортних правил і санкцій, а її контракти вимагають від клієнтів і дистриб’юторів дотримання тих самих норм.

Компанія Analog Devices заявила, що співпрацює з розслідуванням Сенату та не підтримує “незаконне перенаправлення своєї продукції до країн або організацій, які підпадають під санкції США або міжнародних санкцій”.