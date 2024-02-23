США звинуватили російського олігарха і главу ВТБ Банку Костіна в порушенні американських законів

Навряд росіянин колись постане перед американським судом, але його два американські спільники вже заарештовані.

Голові російського ВТБ Банку Андрію Костіну в США висунули звинувачення в ухиленні від американського законодавства. Про це з посиланням на розкриті судові документи пише NBC News.

Росіянин володіє та контролює активами у Штатах, включно з дома яхтами і розкішним будинком в Аспені, штат Колорадо. Він ще з 2018 року перебуває під американськими санкціями.

Костін та двоє його американських спільників є обинувачуваними в використанні підставних компаній та відмиванні коштів з метою отримання коштів від активів – це понад $135 млн. Ймовірними спільниками олігарха є американці Вадим Волфсан та Геннон Бонд. Їх заарештували у вівторок.

Усіх трьох обвинувачують у реновації та продажі будинку Костіна в Аспені за мільйони доларів, а також у використанні американської валюти для утримання двох яхт Sea Rhapsody та Sea & Us. Ці операції здійснили попри те, що Костіну заборонено використовувати американську фінансову систему.

На відміну від своїх ймовірних спільників, Костін залишається на свободі і навряд колись постане особисто перед американським судом. Але посадовці вважають, що ця справа ілюструє зусилля Мін'юсту з використання американського законодавства для протидії вторгненню Росії в Україну.

"Міністерство юстиції більше ніж будь-коли віддано припиненню потоку незаконних коштів, які підтримують війну Путіна, та притягнення до відповідальності тих, хто продовжує сприяти цьому", – сказав генеральний прокурор Меррік Гарланд.