Євросоюз обрав місто для свого нового фінансового органу

У Європейському Союзі визначилися із містом, де буде розташовано офіс нового фінансового органу блоку - Адміністрації з протидії відмиванню грошей (AMLA - Anti-Money Laundering Authority). Інституція, в обов'язки якої входитиме і боротьба з фінансуванням тероризму, засідатиме у німецькому Франкфурті.
Як повідомляє Deutsche Welle, усього за право розмістити у себе нову установу ЄС змагалися 9 міст. Франкфурту надали перевагу над Брюсселем, Дубліном, Мадридом, Парижем, Ригою, Римом, Віднем та Вільнюсом.
За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Франкфурт вчергове підтвердив статус фінансового центру Європи. Саме тут розміщено і Європейський центральний банк.
AMLA має запрацювати у середині 2025 року. До роботи у відомстві залучать штат із 400 працівників.
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