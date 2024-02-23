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Євросоюз обрав місто для свого нового фінансового органу

Адміністрація з протидії відмиванню грошей запрацює у 2025 році.

Євросоюз обрав місто для свого нового фінансового органу
Повідомлення про обрання Франкфурта
Фото: Акаунт Бельгійського головування в ЄС у мережі X

У Європейському Союзі визначилися із містом, де буде розташовано офіс нового фінансового органу блоку - Адміністрації з протидії відмиванню грошей (AMLA - Anti-Money Laundering Authority). Інституція, в обов'язки якої входитиме і боротьба з фінансуванням тероризму, засідатиме у німецькому Франкфурті. 

Як повідомляє Deutsche Welle, усього за право розмістити у себе нову установу ЄС змагалися 9 міст. Франкфурту надали перевагу над Брюсселем, Дубліном, Мадридом, Парижем, Ригою, Римом, Віднем та Вільнюсом. 

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Франкфурт вчергове підтвердив статус фінансового центру Європи. Саме тут розміщено і Європейський центральний банк.

AMLA має запрацювати у середині 2025 року. До роботи у відомстві залучать штат із 400 працівників. 

 

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