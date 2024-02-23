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У США усунули збій в роботі мобільного оператора, який занепокоїв Білий дім

Проблеми в роботі мережі AT&T не пов'язують з кібератаками, проте офіційну причину так і не повідомили.

У США усунули збій в роботі мобільного оператора, який занепокоїв Білий дім
ілюстративне фото

Один з найбільших операторів мобільного зв'язку у США AT&T у четвер зазнав збою у роботі своїх сервісів. Десятки тисяч клієнтів повідомили про те, що не можуть здійснювати дзвінки чи надсилати повідомлення, а також користуватися мобільним інтернетом. Найбільше постраждали абоненти у східній та південній частинах країни і великих містах, як-от Чикаго та Г'юстон. 

Як повідомляє BBC, компанія зрештою прозвітувала про усунення проблеми, проте так і не оприлюднила інформацію щодо того, що саме стало її причиною. Ознак кібератаки чи іншого зовнішнього втручання спеціалісти з комунікацій не зафіксували.

Масштабний збій, через який деякі американці навіть не могли зателефонувати до служби порятунку 911, викликав реакцію офіційних осіб. У Білому домі заявили, що федеральні агентства проведуть розслідування того, що трапилося. До процесу залучать Агентство з безпеки інфраструктури та кібербезпеки. 

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