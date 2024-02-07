Росія планувала повторну хакерську атаку на "Київстар": в СБУ розповіли подробиці

За словами начальника департаменту кібербезпеки СБУ, російські хакери перебували в мережі щонайменше з травня 2023 року.

Росія планувала повторитихвилю закерської атаки на "Київстар" після грудневого нападу. В СБУ стверджують, що російські хакери перебували в мережі щонайменше з травня 2023 року.

Про це розповів начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки-2024, — пише АрміяInform

"На сьогодні в СБУ немає достатніх доказів або підстав, щоб стверджувати, що одна з найбільших кібератак, яка була здійснена проти оператора "Київстар" у грудні 2023 року, проводилася саме зсередини, а не зовні. Сам факт того, як вони рухалися мережею, підвищувалися в правах, доводить те, що якби у них був якийсь серйозний інсайдер, можна було б це зробити набагато швидше", — сказав Ілля Вітюк.

За словами начальника департаменту кібербезпеки СБУ, російські хакери перебували в мережі щонайменше з травня 2023 року.

"Зараз ще не можна точно сказати, але, можливо, це проникнення сталося в березні, і до моменту атаки ви бачите, який тривалий час підготовки зайняло те, щоби дійти до такого серйозного рівня", — додав Ілля Вітюк.

Як відомо, з перших годин атаки на "Київстар", завдяки участі СБУ в нейтралізації та наступному відновленні, було унеможливлено другу хвилю, яку планував ворог.

"Друга хвиля атаки могла призвести до того, що просто б обнулили базові станції, тисячі базових станцій Київстару, що в свою чергу призвело б до того, що до кожної базової станції треба було би вручну приїжджати та перезавантажувати", — розповів начальник департаменту кібербезпеки СБУ.

Нині досі триває розслідування і, за словами Іллі Вітюка, триватиме ще дуже довгий час, тому що під час атаки було знищено сотні серверів, а тисячі комп’ютерів повністю витерто.