Полтавщина потрапила під ракетний обстріл Росії

Росія 7 лютого також атакувала Полтавщину.
Як повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, звук вибуху чули у Миргородському районі.
"За попередньою інформацією обійшлося без жертв та руйнувань", - додав очільник області.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що після 17-ої години ворожа ракета летіла на Полтавщину і прямувала, зокрема, у бік Миргорода.
- Зранку 7 лютого Росія завдала масованого удару по Україні, випустивши ракети і дрони, загалом - 64 цілі, з яких 44 вдалося збити. Є загиблі і поранені.