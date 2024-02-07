Полтавщина потрапила під ракетний обстріл Росії

За попередньою інформацією, немає жертв і руйнувань.

Росія 7 лютого також атакувала Полтавщину.

Як повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, звук вибуху чули у Миргородському районі.

"За попередньою інформацією обійшлося без жертв та руйнувань", - додав очільник області.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що після 17-ої години ворожа ракета летіла на Полтавщину і прямувала, зокрема, у бік Миргорода.