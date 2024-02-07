Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Народних зборів Болгарії Росеном Желязковим, який перебуває в Україні з візитом на чолі делегації болгарських парламентарів.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський подякував Болгарії за допомогу і зміцнення Сил оборони України, підтримку нашої держави дна шляху до вступу в НАТО і ЄС та ініціатив Києва в ООН.
Співрозмовники обговорили подальшу двосторонню співпрацю в оборонній сфері, внесок Болгарії в реалізацію формули миру та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.
- Днями стало відомо, що Болгарія розпочала операцію з відправлення Україні партії старих бронетранспортерів.