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Зеленський обговорив із спікером і депутатами болгарського парламенту оборонну співпрацю

Також ішлося про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Зеленський обговорив із спікером і депутатами болгарського парламенту оборонну співпрацю
Зустріч Володимира Зеленського і делегації представників парламенту Болгарії 7 лютого 2024 року.
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Народних зборів Болгарії Росеном Желязковим, який перебуває в Україні з візитом на чолі делегації болгарських парламентарів.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Болгарії за допомогу і зміцнення Сил оборони України, підтримку нашої держави дна шляху до вступу в НАТО і ЄС та ініціатив Києва в ООН.

Фото: ОПУ

Співрозмовники обговорили подальшу двосторонню співпрацю в оборонній сфері, внесок Болгарії в реалізацію формули миру та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

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