Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної

Сьогодні, 7 лютого, Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За відставку проголосували 302 нардепи.
Як поінформував нардеп, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Усі доповідачі — і від влади, і від опозиції — “рознесли” міністра в промовах. Сама Лапутіна навіть не прийшла на звіт перед парламентарями.
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
- 5 лютого голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Він зазначив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
- Юлію Лапутіну призначили міністром у справах ветеранів у грудні 2020 року. До цього вона займала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
- Її кандидатуру підтримали 248 нардепів.
- У листопаді минулого року громадська рада при Мінветеранів закликала Лапутіну піти з посади. На думку громадської ради, діяльність Лапутіної неефективна, ознакою чого є, зокрема, відсутність сформованої державної політики ветеранів.
- А в грудні представники ветеранського руху висловили занепокоєння, що до проєктів міністерства залучені люди, які пов'язані із сепаратистами або з російськими пропагандистами.