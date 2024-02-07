Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної

Сьогодні, 7 лютого, Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відставку проголосували 302 нардепи.

Як поінформував нардеп, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Усі доповідачі — і від влади, і від опозиції — “рознесли” міністра в промовах. Сама Лапутіна навіть не прийшла на звіт перед парламентарями.