Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і понад 30 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і понад 30 поранених (оновлено)
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
ГоловнаПолітика

Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної

За відставку проголосували 302 нардепи.

Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної
Фото: скрін

Сьогодні, 7 лютого, Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

За відставку проголосували 302 нардепи.

Як поінформував нардеп, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Усі доповідачі — і від влади, і від опозиції — “рознесли” міністра в промовах. Сама Лапутіна навіть не прийшла на звіт перед парламентарями. 

  • 5 лютого голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Він зазначив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
  • Юлію Лапутіну призначили міністром у справах ветеранів у грудні 2020 року. До цього вона займала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
  • Її кандидатуру підтримали 248 нардепів. 
  • У листопаді минулого року громадська рада при Мінветеранів закликала Лапутіну піти з посади. На думку громадської ради, діяльність Лапутіної неефективна, ознакою чого є, зокрема, відсутність сформованої державної політики ветеранів.
  • А в грудні представники ветеранського руху висловили занепокоєння, що до проєктів міністерства залучені люди, які пов'язані із сепаратистами або з російськими пропагандистами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies