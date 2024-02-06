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Волонтери "Української команди" зустрілись з генералом Марченком та передали дрони на південний напрямок

Південний напрямок – один з найгарячіших

Волонтери "Української команди" зустрілись з генералом Марченком та передали дрони на південний напрямок
З Дмитром Марченком

Волонтери «Української команди» привезли захисникам на південному напрямку FPV-дрони та обігрівні набори. Цю допомогу для бійців волонтери передали командиру зведеного загону груп безпілотних літальних апаратів ОУВ «Херсон» генерал-майору Дмитру Марченку.

«Привезли нашим захисникам на південному напрямку необхідні речі: 50 FPV-дронів, наземну станцію керування безпілотниками та півтори тисячі обігрівних наборів. Передали цю допомогу легендарному командиру зведеного загону груп безпілотних літальних апаратів ОУВ «Херсон» генерал-майору Дмитру Марченку, а в народі - кіборгу «Марчелло», - повідомив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Він зазначив, що генерал Марченко разом із військовослужбовцями не пустили ворога в Миколаїв, зупинили окупантів на шляху до Одеси, а зараз звільняють від орків Херсонську область.

«Сьогодні південний напрямок – один з найгарячіших, найскладніших і найважливіших. Захисники дякують за дрони і запевняють, що ці «пташки» будуть ефективно нищити ворога», - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» зібрала 50 тисяч обігрівних наборів для бійців на передовій, яких вистачить майже для 100 батальйонів.

Також раніше повідомлялося, що «Українська команда» планує придбати для захисників 200 великих дронів, які летять набагато далі, ніж FPV-дрони, та несуть набагато більший боєприпас.

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