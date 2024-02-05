Речник Зеленського заперечив, що президент говорив про "патову" ситуацію на фронті

Речник президента України Сергій Никифоров роз'яснив слова Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському каналу RAI. За його словами, президент не говорив про патову ситуацію на фронті.

"Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні", – запевнив він.

Никифоров наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову". Він також навів оригінал слів президента:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували «зерновий коридор», незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".