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Речник Зеленського заперечив, що президент говорив про "патову" ситуацію на фронті

За його словами, йшлося наступальні дії на півдні. 

Речник Зеленського заперечив, що президент говорив про "патову" ситуацію на фронті
Зеленський на нараді в Запоріжжі
Фото: Офіс президента

Речник президента України Сергій Никифоров роз'яснив слова Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському каналу RAI. За його словами, президент не говорив про патову ситуацію на фронті. 

"Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні", – запевнив він.

Никифоров наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову". Він також навів оригінал слів президента:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували «зерновий коридор», незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі". 

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