Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників"

Президент заявив, що задумується про заміну деяких керівників не лише у військовій сфері.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що думає над заміною низки державний керівників. Проте він міркує над заміною керівників не лише у військовій сфері.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1.

"Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", – сказав президент.

На запитання журналіста щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного Зеленський сказав, що думає про заміну "ряду державних керівників".

"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну ряду державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину", – розповів Зеленський.

Він додав, що потрібно поміняти "напрям керівництва країни".

"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевненими в перемозі, ми не повинні падати духом, підводити себе, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезапуск, заміну, мати на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни», – пояснив він.

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