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Зеленський відвідав розташування ПвК "Схід" на Дніпропетровщині і нагородив військових пілотів

Президенту розповіли деталі серії російських атак із використанням безпілотників.

Зеленський відвідав розташування ПвК "Схід" на Дніпропетровщині і нагородив військових пілотів
Зеленський відвідав розташування ПвК "Схід"
Фото: Офіс президента

У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину президент Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" та вручив державні нагороди пілотам.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський заслухав доповідь командувача ПвК Івана Теребухи щодо прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

Президенту розповіли деталі серії російських атак із використанням безпілотників на Дніпропетровщині та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.

Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Зеленський також поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів. Захисники неба отримали ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.

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