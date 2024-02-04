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Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області

Президент заслухав доповіді командувачів ОСУВ "Таврія" та ОУВ "Запоріжжя" про ситуацію на полі бою.

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області
Зеленський на нараді в Запоріжжі
Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону щодо безпекової ситуації на Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба президента.

На початку наради Зеленський представив новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова, який із грудня 2020 року був міським головою нині тимчасово окупованого Мелітополя й після початку повномасштабної війни певний час перебував у російському полоні.

Президент відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону.

"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться", – сказав він.

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Зеленський наголосив, що зараз необхідно довести до потрібного результату процес будівництва фортифікаційних споруд.

За його словами, одним із найважливіших завдань є повернення кількості робочих місць до довоєнних показників, і центральна влада готова допомагати зі свого боку відповідними державними замовленнями.

Також потрібно зосередитися на розв’язанні нагальних для жителів регіону питань, як-от, наприклад, організація навчального процесу, відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла. 

Президент заслухав доповіді командувачів ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського та ОУВ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка про ситуацію на полі бою. Зокрема, йому доповіли щодо оборонних дій на Авдіївському напрямку, ситуації в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, про облаштування оборонних рубежів.

Начальники обласних управлінь Служби безпеки та Національної поліції доповіли президентові щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу в регіоні від розвідувальної та диверсійної діяльності ворога.

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