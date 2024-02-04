Івана Федорова офіційно призначили головою Запорізької ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення мера Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької області. Раніше Федоров був мером Мелітополя, місто наразі перебуває під окупацією РФ.

Відповідний указ, датований 2 лютого, з'явився на сайті президента України.

"Призначити Івана Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації", — ідеться у документі.

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У своєму ТГ-каналі Іван Федоров зазначив, що метою на посаді очільника ОВА є обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України.

"Задачі чіткі:

посилення обороноздатності Запорізької області та повноцінна підтримка військових,

всебічна допомога мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокація прав людей, які залишаються в окупації,

підготовка до відновлення життєдіяльності громад після деокупації", — ідеться у повідомленні.

Довідково. Федоров Іван Сергійович — український політик, громадський діяч, Мелітопольський міський голова. За результатами виборів міського голови Мелітополя та відповідно до оприлюднених 3 листопада 2020 року даних ЦВК перемогу здобув кандидат від партії "Команда Сергія Мінька" Іван Федоров. За нього проголосували 59,6 % виборців (21 023 голосів).

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, місто Мелітополь було окуповано з перших днів. Під час російсько-української війни після окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами. 11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.