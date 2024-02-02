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Американський сенатор вважає, що проти Орбана варто запровадити санкції

Демократ Бен Кардін також назвав угорського прем'єра "найменш надійним союзником НАТО".

Американський сенатор вважає, що проти Орбана варто запровадити санкції
Фото: EPA/UPG

Сенатор США Бен Кардін назвав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “найменш надійним” союзником НАТО. Він також заговорив про перспективу запровадження санкцій щодо східноєвропейського лідера, пише Bloomberg.

Демократ Кардін є головою Комітету з міжнародних відносин Сенату. Він засудив те, що Обран перешкоджав схваленню Європейським союзом надання Києву 50 млрд євро допомоги і вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору. 

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За його словами, Білому дому слід зважити можливість застосування закону Магнітського, який дозволяє Вашингтону вживати санкцій на іноземних чиновників за корупцію та порушення прав людини. Серед інших пропозицій − виключення Угорщини з програми безвізового режиму Сполучених Штатів.

Сенатор-демократ Бен Кардін
Фото: EPA/UPG
Сенатор-демократ Бен Кардін

Два інші сенатори − демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс − заявили, що Орбан ризикує “безповоротно зіпсувати” відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо він не посприяє вступу Швеції до військового альянсу.

Угорщина, ЄС і Україна

  • 1 лютого всі 27 країн членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодилися надати Україні 50 млрд євро. За них профінансують зарплати бюджетників та відновлення знищених росіянами об'єктів. Київ отримає кошти протягом чотирьох років у межах програми Ukraine Facility, перший транш може надійти вже у березні
  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив перед самітом, що Європа втомилася не від війни в Україні, а від Орбана.

Угорщина і Швеція

  • Останньою державою, яка має ратифікувати заявку Стокгольма на вступ у НАТО, залишилась Угорщина. Тиждень тому після розмови з генеральним секретарем військового блоку Єнсом Столтенбергом Орбан закликав парламент своєї країни ратифікувати заявку Швеції.
  • Угорська опозиція пропонує схвалити заявку на членство у НАТО на позачерговому засіданні парламенту 5 лютого.
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