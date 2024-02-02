Американський сенатор вважає, що проти Орбана варто запровадити санкції

Сенатор США Бен Кардін назвав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “найменш надійним” союзником НАТО. Він також заговорив про перспективу запровадження санкцій щодо східноєвропейського лідера, пише Bloomberg.

Демократ Кардін є головою Комітету з міжнародних відносин Сенату. Він засудив те, що Обран перешкоджав схваленню Європейським союзом надання Києву 50 млрд євро допомоги і вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

За його словами, Білому дому слід зважити можливість застосування закону Магнітського, який дозволяє Вашингтону вживати санкцій на іноземних чиновників за корупцію та порушення прав людини. Серед інших пропозицій − виключення Угорщини з програми безвізового режиму Сполучених Штатів.

Фото: EPA/UPG Сенатор-демократ Бен Кардін

Два інші сенатори − демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс − заявили, що Орбан ризикує “безповоротно зіпсувати” відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо він не посприяє вступу Швеції до військового альянсу.

Угорщина, ЄС і Україна

1 лютого всі 27 країн членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодилися надати Україні 50 млрд євро. За них профінансують зарплати бюджетників та відновлення знищених росіянами об'єктів. Київ отримає кошти протягом чотирьох років у межах програми Ukraine Facility, перший транш може надійти вже у березні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив перед самітом, що Європа втомилася не від війни в Україні, а від Орбана.

Угорщина і Швеція

Швеція ще у 2022 подала свою заявку на вступ до НАТО.

Вступу країни до Альянсу перешкоджала, зокрема, Туреччина, яка звинуватила Стокгольм у "допомозі курдським терористам". Турецький парламент ратифікував протокол про членство Швеції у Північноатлантичному Альянсі лише 23 січня цього року, після чого рішення підписав президент Реджеп Таїп Ердоган.