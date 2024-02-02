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Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру

Тоомас Нахкур очолював департамент після звільнення Олександра Лієва. У січні вони обидва отримали підозри по одній справі. 

Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
Міністр оборони
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України відсторонив від виконання службових обов'язків тимчасового в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура, якому 27 січня оголосили підозру.

Рішення про відсторонення Рустем Умєров підписав 1 лютого, йдеться у повідомленні міністерства. Причиною є оголошення підозри в кримінальному провадженні.

"Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків", – зазначили в міністерстві.

Тоомас Нахкур очолив закупівельний департамент торік, після звільнення попереднього очільника Олександра Лієва. Обидва вони в січні отримали підозри в розкраданні коштів через угоди з "Львівським арсеналом" і словацьким постачальником. 

Деталі справи 

  • У листопаді 2023 hromadske опублікувало розслідування про те, що Міністерство оборони України витратило 2 млрд гривень на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернуті. Це контракт на постачання мінометних мін із "Львівським арсеналом", контракт на 30 000 танкових пострілів із хорватською WDG promet та 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів зі словацькою Sevotech.
  • 24 січня Міноборони виграло суд у "Львівського арсеналу"
  • 26 січня журналістка Цензор нет Тетяна Ніколаєнко повідомила, що до наглядової ради словацької компанії Sevotech, яка під час масштабної війни зірвала контракт на постачання Міноборони 100 000 пострілів для мін і 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів, входила жінка, що має росіян серед бізнес-партнерів. Йдеться про Катаріну Гарінг.
  • 27 січня СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Олександр Лієв, нинішній керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.
  • Лієв хотів перетнути кордон, але отримав підозру, писало Радіо Свобода. Сам він стверджує, що їхав до Словаччини "з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року. В Україну планував повернутися до 5 лютого".
  • ВАКС не обрав Лієву запобіжний захід, а його адвокати заявили про порушення підслідності справи. Розслідування є антикорупційним, але вела його поліція, а не НАБУ і САП. 
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