Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру

Тоомас Нахкур очолював департамент після звільнення Олександра Лієва. У січні вони обидва отримали підозри по одній справі.

Міністр оборони України відсторонив від виконання службових обов'язків тимчасового в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура, якому 27 січня оголосили підозру.

Рішення про відсторонення Рустем Умєров підписав 1 лютого, йдеться у повідомленні міністерства. Причиною є оголошення підозри в кримінальному провадженні.

"Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків", – зазначили в міністерстві.

Тоомас Нахкур очолив закупівельний департамент торік, після звільнення попереднього очільника Олександра Лієва. Обидва вони в січні отримали підозри в розкраданні коштів через угоди з "Львівським арсеналом" і словацьким постачальником.

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