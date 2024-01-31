Заступниця держсекретаря США заявила, що Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи на полі бою

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, перебуваючи з візитом у Києві, висловила упевненість, що цей рік має важливе стратегічне значення для України і принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.
Про це Нуланд сказала під час зустрічі з журналістами, передає "Європейська правда".
Заступниця держсекретаря США, коментуючи дискусії з українськими посадовцями щодо стратегії на 2024 рік, сказала, що залишає Київ "із більшим оптимізмом щодо єдності й рішучості, щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України".
Нуланд додала, що залишає Україну "з більшою впевненістю в тому, що – хоч Україна і зміцнює свою оборону – пан Путін отримає приємні несподіванки на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи".
- Як повідомила нині посол США в Україні Бріджит Брінк, у Нуланд була запланована зустріч "з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".
- Тим часом Київ все ще очікує на те, що Конгрес схвалить виділення допомоги для боротьби з російською агресією.
- Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України принесе перемогу президенту РФ Володимиру Путіну.