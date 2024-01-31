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Заступниця держсекретаря США заявила, що Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи на полі бою

А російський диктатор, за словами Нуланд, "отримає приємні несподіванки".

Заступниця держсекретаря США заявила, що Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи на полі бою
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, перебуваючи з візитом у Києві, висловила упевненість, що цей рік має важливе стратегічне значення для України і принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

Про це Нуланд сказала під час зустрічі з журналістами, передає "Європейська правда".

Заступниця держсекретаря США, коментуючи дискусії з українськими посадовцями щодо стратегії на 2024 рік, сказала, що залишає Київ "із більшим оптимізмом щодо єдності й рішучості, щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України".

Нуланд додала, що залишає Україну "з більшою впевненістю в тому, що – хоч Україна і зміцнює свою оборону – пан Путін отримає приємні несподіванки на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи".

  • Як повідомила нині посол США в Україні Бріджит Брінк, у Нуланд була запланована зустріч "з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".
  • Тим часом Київ все ще очікує на те, що Конгрес схвалить виділення допомоги для боротьби з російською агресією.
  • Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України принесе перемогу президенту РФ Володимиру Путіну.
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