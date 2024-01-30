Зеленський і президент Фінляндії обговорили формулу миру

Президенти України Володимир Зеленський і Фінляндії Саулі Нііністьо провели розмову.
Як повідомив Нііністьо у соцмережі Х, йшлося про формулу миру.
"Ми широко обговорювали українську формулу миру, просуваючи її та забезпечуючи широку підтримку. Підтримка Фінляндії України залишається сильною та рішучою", - запевнив фінський президент.
Зеленський висловив сподівання про "плідну співпрацю з наступним президентом Фінляндії".
- Нііністьо завершує перебування на посаді глави держави. Це вже його друга каденція. 11 лютого у Фінляндії пройде другий тур президентських виборів.