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Зеленський і президент Фінляндії обговорили формулу миру

"Підтримка Фінляндії України залишається сильною та рішучою", - запевнив Нііністьо.

Зеленський і президент Фінляндії обговорили формулу миру
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президенти України Володимир Зеленський і Фінляндії Саулі Нііністьо провели розмову.

Як повідомив Нііністьо у соцмережі Х, йшлося про формулу миру.

"Ми широко обговорювали українську формулу миру, просуваючи її та забезпечуючи широку підтримку. Підтримка Фінляндії України залишається сильною та рішучою", - запевнив фінський президент.

Зеленський висловив сподівання про "плідну співпрацю з наступним президентом Фінляндії".

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