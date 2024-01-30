Зеленський і президент Фінляндії обговорили формулу миру

Президенти України Володимир Зеленський і Фінляндії Саулі Нііністьо провели розмову.

Як повідомив Нііністьо у соцмережі Х, йшлося про формулу миру.

"Ми широко обговорювали українську формулу миру, просуваючи її та забезпечуючи широку підтримку. Підтримка Фінляндії України залишається сильною та рішучою", - запевнив фінський президент.

Зеленський висловив сподівання про "плідну співпрацю з наступним президентом Фінляндії".