Дмитро Кулеба розповів, коли нарешті призначать посла України в Угорщині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, коли наша держава призначить посла в Угорщині, передає "Радіо Свобода".
За словами міністра, призначення відбудеться «ось-ось».
Представляти Київ у Будапешті має "професор з окопу" Федір Шандор. Глава МЗС озвучив дві причини затримки з призначенням цієї кандидатури.
"Перша причина – йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге – відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження", – сказав Кулеба.
Що відомо про призначення Федора Шандора
- Ще торік у березні Угорщина та Україна обговорювали кандидатуру професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук і молодшого сержанта ТРО Федора Шандора на посаду посла України в Угорщині.
- У серпні президентка Словаччини Каталіна Новак погодила його кандидатуру. Відповідне рішення вона скерувала в угорське МЗС.
Хто такий Федір Шандор
- Шандор, окрім служби в теробороні, відомий ще й тим, що активно працює над українсько-угорськими відносинами, зокрема писав про українсько-угорську дружбу.
- Також він зіграв ключову роль у зборі, який угорські цивільні запустили для, серед іншого, солдатів угорського походження. Збір наразі становить кілька десятків мільйонів форинтів.
- Федір Шандор раніше передав консулу Угорщини в Ужгороді угорський прапор, підписаний військовими. Це символ угорської революції 1956 р., коли угорці повстали проти російської окупації і використовували угорський прапор з вирізаним комуністичним гербом.