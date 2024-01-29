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Дмитро Кулеба розповів, коли нарешті призначать посла України в Угорщині

Кандидатуру професора Шандора офіційно погодили з угорською стороною ще торік у серпні.

Дмитро Кулеба розповів, коли нарешті призначать посла України в Угорщині
Федір Шандор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, коли наша держава призначить посла в Угорщині, передає "Радіо Свобода".

За словами міністра, призначення відбудеться «ось-ось».

Представляти Київ у Будапешті має "професор з окопу" Федір Шандор. Глава МЗС озвучив дві причини затримки з призначенням цієї кандидатури.

"Перша причина – йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге – відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження", – сказав Кулеба.

Що відомо про призначення Федора Шандора

Хто такий Федір Шандор

  • Шандор, окрім служби в теробороні, відомий ще й тим, що активно працює над українсько-угорськими відносинами, зокрема писав про українсько-угорську дружбу. 
  • Також він зіграв ключову роль у зборі, який угорські цивільні запустили для, серед іншого, солдатів угорського походження. Збір наразі становить кілька десятків мільйонів форинтів.
  • Федір Шандор раніше передав консулу Угорщини в Ужгороді угорський прапор, підписаний військовими. Це символ угорської революції 1956 р., коли угорці повстали проти російської окупації і  використовували угорський прапор з вирізаним комуністичним гербом.
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