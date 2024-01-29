Дмитро Кулеба розповів, коли нарешті призначать посла України в Угорщині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, коли наша держава призначить посла в Угорщині, передає "Радіо Свобода".

За словами міністра, призначення відбудеться «ось-ось».

Представляти Київ у Будапешті має "професор з окопу" Федір Шандор. Глава МЗС озвучив дві причини затримки з призначенням цієї кандидатури.

"Перша причина – йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге – відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження", – сказав Кулеба.

Що відомо про призначення Федора Шандора

Ще торік у березні Угорщина та Україна обговорювали кандидатуру професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук і молодшого сержанта ТРО Федора Шандора на посаду посла України в Угорщині.

У серпні президентка Словаччини Каталіна Новак погодила його кандидатуру. Відповідне рішення вона скерувала в угорське МЗС.

Хто такий Федір Шандор