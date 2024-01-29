Кулеба і Сійярто почали зустріч в Ужгороді

Угорська та українська делегації зустрілися в Ужгороді

В Ужгороді розпочалася зустріч делегацій України та Угорщини.

"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто з командою", – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, українська делегація готова до відвертого і конструктивного діалогу із представниками Угорщини, щоб "налагодити відносини".

Що відомо про зустріч

28 грудня 2023 року в ОП заявили про те, що працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського та угорського прем'єра Віктора Орбана, яка має відбутися у "найближчому майбутньому".

19 січня Андрій Єрмак обговорив телефоном з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто підготовку зустрічі.

Раніше закордонні ЗМІ повідомляли про те, що Орбан прийняв запрошення Зеленського стосовно двосторонньої зустрічі.