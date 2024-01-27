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"Дайвінг по-закарпатськи": прикордонники витягнули із Тиси знесиленого ухилянта

28-річний чоловік вирішив переплисти крижану Тису, щоб потрапити до Угорщини.

"Дайвінг по-закарпатськи": прикордонники витягнули із Тиси знесиленого ухилянта
З річки Тиса на Закарпатті прикордонники витягнули ухилянта
Фото: ДПСУ

Сьогодні вранці прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону, що на Закарпатті витягнули із річки Тиса 28-річного чоловіка, який намагався потрапити до Угорщини.

"Мокрому та знесиленому, який не мав вже сил самостійно вибратися з води, прикордонники допомогли вийти на берег та доставили у підрозділ, де дали змогу зігрітись та напоїли гарячим чаєм", – повідомили у ДПСУ.

Як зазначили прикордонники, у ході розмови з врятованим стало відомо, що чоловік проживає на Рівненщині. 28-річний "дайвер" розповів, що приїхав на Закарпаття, аби через Тису потрапити в Угорщину. Однак не врахував, що річка є досить небезпечною і що тут можна загинути.

"Для подорожі молодик самостійно проклав маршрут за допомогою навігаційного додатку, навіть одягнув гідрокостюм, але про безнадійність початої справи здогадався уже на перших хвилинах занурення у воду", – розповіли охоронці кордону. 

Стрімка течія підхопила чоловіка, а холодна вода та важкий від намокання одяг сковували його рухи. 

"На щастя, течією його винесло до берега, чоловік вхопився за гілля, проте самотужки вибратися з крижаної річки відчайдухові не вдалося. Все, що він зміг, це увімкнути телефон та покликати на допомогу рятувальні служби", – додали прикордонники. 

Відчайдухи регулярно намагаються "покорити" Тису

  • На початку листопада недалеко від річки затримали чотирьох осіб із дитячими надувними кругами, які зібралися перепливати Тису. Двоє із них були неповнолітніми, які за 100 доларів погодилися допомогти ухилянтам.
  • Ще двоє чоловіків намагалися перепливти річку Тиса з дитячим надувним кругом і нарукавниками з рожевими фламінго. за таку послугу провідник хотів отримати 3200 доларів. 
  • Там же затримали 29-річного жителя Коломиї, який вже вчетверте спробував незаконно потрапити за кордон. Двічі українець "перевіряв" надійність охорони кордонів на Одещині, та вже вдруге приїхав з цією ж метою на Закарпаття.
  • А вже у січні прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з Тиси. Врятований розповів, що знайшов у соцмережі “ділків”, які за 5 тисяч доларів пообіцяли "офіційний" перетин кордону через пункт пропуску. Натомість на кордоні “помічники” запропонували йому перейти Тису в темний час доби.
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