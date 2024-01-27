"Дайвінг по-закарпатськи": прикордонники витягнули із Тиси знесиленого ухилянта

Сьогодні вранці прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону, що на Закарпатті витягнули із річки Тиса 28-річного чоловіка, який намагався потрапити до Угорщини.

"Мокрому та знесиленому, який не мав вже сил самостійно вибратися з води, прикордонники допомогли вийти на берег та доставили у підрозділ, де дали змогу зігрітись та напоїли гарячим чаєм", – повідомили у ДПСУ.

Як зазначили прикордонники, у ході розмови з врятованим стало відомо, що чоловік проживає на Рівненщині. 28-річний "дайвер" розповів, що приїхав на Закарпаття, аби через Тису потрапити в Угорщину. Однак не врахував, що річка є досить небезпечною і що тут можна загинути.

"Для подорожі молодик самостійно проклав маршрут за допомогою навігаційного додатку, навіть одягнув гідрокостюм, але про безнадійність початої справи здогадався уже на перших хвилинах занурення у воду", – розповіли охоронці кордону.

Стрімка течія підхопила чоловіка, а холодна вода та важкий від намокання одяг сковували його рухи.

"На щастя, течією його винесло до берега, чоловік вхопився за гілля, проте самотужки вибратися з крижаної річки відчайдухові не вдалося. Все, що він зміг, це увімкнути телефон та покликати на допомогу рятувальні служби", – додали прикордонники.

Відчайдухи регулярно намагаються "покорити" Тису