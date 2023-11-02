Ними виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини.

Прикордонний наряд відділення "Грушово" Мукачівського загону учора ввечері помітив чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

За 100 метрів від держкордону зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали. Порушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини.

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за 100 доларів вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху в Румунію.

"Самі ж відчайдухи, які не розуміли на який ризик для свого життя погодилися, розповіли, що мали заплати організаторам нічного «вояжу» на веселкових «пончиках» $5000 та $3500", - зазначили прикордонники.

Наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено.

Нагадаємо, що від початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагались перепливати Тису, аби потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії.