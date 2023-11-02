З прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 67 дітей

Родини із дітьми доставляють у пункти допомоги і забезпечують всім необхідним.

Триває обов'язкова евакуація родин із дітьми з восьми населених пунктів у Торецькій, Мар’їнській і Очеретинській громадах Донецької області, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян. Станом на сьогодні вдалося вивезти 67 дітей.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, рятувальні рейси здійснюють групи "Білий Янгол" спільно з іншими поліцейськими підрозділами, військовою адміністрацією і ДСНС.

"Евакуація малечі відбувається лише за згодою батьків і разом з ними/іншими законними представниками. Родини доставляють до пунктів допомоги, забезпечують найнеобхіднішим, підшукують для них житло", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Залізне, Костянтинівка, Курахове, селище Курдюмівка, села Веселий Гай, Ганнівка, Дальнє, Єлизаветівка, Карлівка, Максимільянівка, Маркове, Первомайське, Торське, Юрківка. Пошкоджено 18 цивільних об’єктів. Двоє цивільних дістали поранення.