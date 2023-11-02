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Ворог знову вдарив по Херсонській області. Загинув чоловік

Росіяни з артилерії обстріляли населений пункт Веселе.

Російська армія вранці вдарила по Веселому Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік.

Росіяни відкрили вогонь із артилерії. Про це голова ОВА Олександр Прокдін повідомив у Telegram.

"російська армія продовжує нищити Веселе. Окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу близько 10:30. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік", – написав він.

До того Прокудін попередив про можливий пуск авіабомб у напрямку області.

Крім того, вранці внаслідок удару загинула 81-річна жінка в Станіславі. Окупанти відкрили вогонь близько 4 ранку. 

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