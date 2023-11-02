Ворог знову вдарив по Херсонській області. Загинув чоловік

Російська армія вранці вдарила по Веселому Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік.

Росіяни відкрили вогонь із артилерії. Про це голова ОВА Олександр Прокдін повідомив у Telegram.

"російська армія продовжує нищити Веселе. Окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу близько 10:30. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік", – написав він.

До того Прокудін попередив про можливий пуск авіабомб у напрямку області.

Крім того, вранці внаслідок удару загинула 81-річна жінка в Станіславі. Окупанти відкрили вогонь близько 4 ранку.