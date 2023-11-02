Головне за ніч та ранок четверга, 2 листопада: оборона Авдіївки, повний текст статті Залужного для The Economist

Як повідомлялося, видання The Economist опублікувало текст головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного про виклики переходу воєнних дій у позиційну форму та потреби Сил Оборони України.

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Упродовж доби росіяни били по дев'ятьох областях України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники відбили 15 атак противника. Загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що ЗСУ знищили за добу 930 окупантів, 18 танків та літак ворога. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні проти України близько 302 420 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці 2 листопада російська армія обстріляла Станіслав Херсонської області, внаслідок чого на власному подвір’ї загинула 81-річна жінка.

Ворог відкрив вогонь близько 4 години ранку, повідомили в Офісі генерального прокурора. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Міноборони повідомило про закупівлю пів тисячі житлових модулів для розміщення військових у польових умовах.

“Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. У числі перших їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми. У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

Конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.

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