Росіяни безуспішно штурмували в районі Мар'їнки та намагалися відновити втрачене становище на Бахмутському напрямку

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де захисники відбили 15 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"У той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області", – додав він.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію.

"На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – повідомив речник Генштабу.

Безуспішними були наступальні дії російських окупантів у районі населених пунктів Сєвєрне, Первомайське Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили сім атак ворога.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському ворог безуспішно вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

На Куп'янському росіяни безуспішно вели штурмові дії в районі Сеньківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Там українці відбили 10 атак ворога.

Протягом минулої доби відбулося загалом 57 бойових зіткнень.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в колонці для The Economist пояснив, що перехід війни до позиційної форми призводить до її затягування та несе великі ризики як для Збройних Сил України, так і для держави у цілому. До того ж воно є вигідним противнику, що усіляко намагається відновлювати та нарощувати свою воєнну могутність.