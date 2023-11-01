Внаслідок росіських обстрілів на Сумщині за день пролунало більше 100 вибухів

За день окупанти обстріляли сім громад Сумщини.

Сьогодні, 1 листопада, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 101 вибух.

Зокрема, по Дружбівській громаді ударили ракетами з літака та з мінометів.

Великописарівську та Білопільську громади росіяни обстріляли з артилерії та мінометів.

Також по Юнаківській, Середино-Будській, Краснопільській та Миропільській громадам росіяни вели вогонь з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, російські окупаційні війська обстріляли Ізюмський район Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримала 61-річна жінка.