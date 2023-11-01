Залужний озвучив пріоритети України для перемоги у війні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив перехід війни на новий етап і назвав п'ять пріоритетів України для перемоги.

Про це йдеться в колонці Залужного для видання Thе Economist.

Головнокомандувач зауважив, що нині війна стає "позиційною", яка складається зі статичних і виснажливих боїв. Це йде на користь лише Росії, оскільки дозволить їй відновити військову силу, що надалі загрожувати Україна ті її Збройним Силам.

Щоб вийти з цієї ситуації, необхідно врахувати п'ять пріоритетів.

Перший - базова зброя (ракети, дрони і снаряди). Щоб вирватися з нинішньої ситуації, Україні також необхідна авіація. За словами Залужного, на початку повномасштабного вторгнення наша держава мала лише 120 бойових літаків, і лише третину з них можна було використовувати.

Другий - засоби радіоелектронної боротьби. Головнокомандувач назвав це ключем для перемоги у війні дронів. "За останнє десятиліття Росія модернізувала свої РЕБ, створивши новий рід армії та створивши 60 нових видів техніки", - зауважив Залужний. Також Україні необхідний доступ до електронної розвідки від союзників.

Третій - контрбатарейний вогонь і ураження артилерії противника. У цій війні артилерійський, ракетний вогонь становить 60-80% усіх військових завдань. "Наразі нам вдалося досягти паритету з Росією за рахунок меншої кількості більш точної вогневої потужності. Але це не може тривати довго. Потрібно створити наші поля GPS", - зазначив Головнокомандувач. Також є потреба у більш якісному артилерійсько-розвідувальному обладнання, яке може виявляти російські гармати.

Четвертий - технологія розмінування. Нашій державі потрібні датчики, схожі на радар, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, і системи виведення диму, щоб приховати діяльність підрозділів із розмінування.

П’ятий — нарощувати резерви. "Росія не змогла використати свою величезну перевагу в живій силі, тому що Володимир Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що Росія не може навчити та спорядити достатньо людей. Проте наші можливості для підготовки резервів на своїй території теж обмежені", - зазначив Головнокомандувач.

"Росію не варто недооцінювати. Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона буде мати перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах упродовж значного часу. Її оборонна промисловість нарощує виробництво, незважаючи на безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності. Але для цього потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках, наприклад, у літаках і системах управління, — два роки", - підсумував Залужний.

Він додав, що Україні необхідно зосередитись на "сучасному командуванні та управлінні, щоб ми могли ефективніше, ніж Росія, візуалізувати поле бою та швидше ухвалювати рішення".

Нагадаємо, у США розпочали навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16. Нещодавно Президент Зеленський і міністр оборони Данії обговорили постачання Україні винищувачів і систем ППО.