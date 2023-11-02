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​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"

"Навіть коли відбудеться фрагментація Росії, ми маємо бути готові".

​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

Теза, що воювати або служити доведеться всім, – це аксіома, Коли армія користується далекобійною зброєю, то вік військовослужбовців не має значення.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

Журналіст запитав, як він ставиться до тези, що "воювати/служити доведеться всім".

"Це аксіома, і не треба цьому дивуватися. Ми перебуваємо в доволі складному світі, коли маємо захищати свою країну, маючи божевільного сусіда. Навіть коли відбудеться фрагментація Росії, ми маємо бути готові. А фрагментація Росії відбудеться обов'язково за нашого життя", – сказав Данілов.

Щодо тези ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, нібито "настав час переоцінити масштаби мобілізації України", Данілов відповів, що мобілізація почалася 24 лютого 2022 року та жодного дня не припинялася.

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"І ми цього не приховуємо, на відміну від Росії. Що стосується вікового цензу, то уявлення про війну, що це тільки окопи та перша лінія, – це уявлення про минуле", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, якщо в України не буде сучасних засобів ураження, допомоги партнерів, то "триматись лише, використовуючи лінії фронту, буде дуже-дуже складно". Тому Україна отримує далекобійні ракети ATACMS, SCALP тощо, які в сучасній війні набагато ефективніші.

"Коли ви користуєтесь сучасною зброєю – вік не має значення. Уявлення, що в ЗСУ всі мають бути молоді – трошки скривлене", – підсумував він.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія щомісяця мобілізовує понад 20 тисяч осіб. Докладно про те, чому війна має стати справою кожного, читайте в матеріалі LB.ua "Чим ворог планує воювати у 2024 році?".

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