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Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе

Постраждало комунальне підприємство.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе
Нікопольщина, обстріл
Фото: Сергій Лисак

У четвер російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини трьома дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі комунального підприємства. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Нікопольщину. На районний центр спрямував три дрони-камікадзе. По Покровській сільській громаді цілив з важкої артилерії. Понівечене комунальне підприємство, 8 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Минулося без загиблих та поранених", – розповів Лисак. 

Відомо, вдень сталося влучання у Синельниківському районі, там від удару пошкоджено житлову будівлю.

У середу ворог обстріляв Марганецьку громаду Дніпропетровщини. Там постраждала 42-річна жінка.

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