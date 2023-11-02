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Російський агент отримав 15 років тюрми за те, що передавав ворогам дані про ЗСУ

Засуджений - колишній правоохоронець.

Російський агент отримав 15 років тюрми за те, що передавав ворогам дані про ЗСУ
Фото: Одеська обласна прокуратура

До 15 років за ґратами засудили російського агента, який передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Зрадник - колишній правоохоронець.

Прокурори у суді довели, що він за грошову винагороду допомагав росіянам у проведенні підривної діяльності проти України. Також у разі окупації Одеси хотів отримати посаду начальника економічного відділу у незаконно створених Росією правоохоронних органах.

Засуджений збирав розвіддані про місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ на території одного з районів Одеси, їхньої кількості, а також щодо особового складу та військової техніки, які здійснюють охорону цих об’єктів.

Крім того, під час поїздки до Миколаєва зрадник відстежував постачання військової техніки на передову, зосередження військових, фіксував місця дислокації військових частин та позицій ППО.

Агент зв'язувався з представниками російської ФСБ через анонімний телеграм-канал. У текстових повідомленнях коригувальник підтверджував координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps.

У прокуратурі повідомили, що за свої «послуги» зрадник отримав $1100 винагороди. Задля конспірації кошти надходили невеликими частинами до різних банківських установ (пунктів отримання грошових переказів) на території Одеси.

Правоохоронці затримали агента у березні 2023 року. На вирок суду він очікував під вартою.

Фото: Одеська обласна прокуратура

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Нагадаємо, днями агент ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував за українськими військовими на Харківщині та Донеччині, отримав 12 років тюрми.

СБУ заявила про знешкодження агентурної групи ФСБ, яка, зокрема, “полювала” на танки ABRAMS під Авдіївкою.

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