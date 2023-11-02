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​Ексглаву Верховного Суду Князєва залишили в СІЗО до грудня

Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід без змін.

​Ексглаву Верховного Суду Князєва залишили в СІЗО до грудня
Всеволод Князєв
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв залишиться в СІЗО до 9 грудня.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Князєву.

Альтернативну заставу у 35 млн грн теж залишили без змін.

Розслідування щодо ексглави Верховного Суду уже завершене. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На судовому засіданні 2 листопада Князєв повідомив, що наразі ознайомився лише з п'ятьма томами справи з 25.

Нещодавно Вищий антикорсуд затвердив угоду зі ще одним підозрюваним у справі - адвокатом Олегом Горецьким. Він за умовами угоди надасть викривальні покази на інших фігурантів. Зокрема, це допоможе "закріпити" олігарха Костянтина Жеваго у цій справі.

Справу за підозрою олігарха виділили в окреме провадження. Наразі її зупинили через його розшук.

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Нагадаємо, у жовтні НАБУ повідомило про завершення слідства у справі Князєва. 

Крім того, НАЗК склало протокол на ексглаву Верховного Суду, який орендував елітну квартиру в центрі Києва за тисячу гривень. 

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