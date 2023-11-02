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Більшість українців вважають доречним критикувати владу під час війни, - опитування​

Минулого року ситуація була діаметрально протилежною - тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені.

Більшість українців вважають доречним критикувати владу під час війни, - опитування​
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Більшість українців вважають доречною критику помилок влади під час війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Серед українців безумовним є запит на єднання та уникнення внутрішніх чвар (зокрема, тому 81% українців виступають проти проведення виборів зараз). Проте відкритим є питання, наскільки допустимою взагалі є критики влади в умовах воєнного часу – чи може мати місце конструктивна критики, чи взагалі всі суперечки сприймаються як ослаблення країни?", - йдеться в повідомленні.

Українцям поставили це питання в травні 2022 року і повторно зараз, у жовтні 2023 року.

У травні 2022 року (на початку вторгнення Росії) більшість українців віддавали перевагу уникненню взагалі будь-яких суперечок. Тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики – 26%.

Зараз, у жовтні 2023 року, ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влади, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок – 25%.

При цьому в усіх регіонах України більшість населення вважають, що і зараз є сенс у тому, щоб критикувати можливі помилкові та неправильні дії влади.

Нагадаємо, якби не повномасштабне вторгнення Росії, то парламентські вибори мали б відбутися 29 жовтня. Президентські вибори мали б відбутися уже в березні 2024. 

Однак на період дії воєнного стану вибори заборонені законодавством – Конституцією та законом про воєнний стан. Співрозмовники LB.ua на Банковій запевнили: до президентських виборів навесні не готуються. Принаймні поки що. А от парламентські таки можуть відбутися — правда, щонайшвидше восени наступного року. Докладно – в матеріалі LB.ua.

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