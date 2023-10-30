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КМІС: 81% опитаних українців – проти виборів під час війни

В усіх регіонах опитані негативно ставляться до виборів під час війни. 

81% опитаних українців не підтримують проведення виборів під час війни та вважають, що вони мають відбутися після її завершення. 16% підтримують проведення виборів попри війну.

3% респондентів було важко сказати свою точку зору. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня-30 жовтня. 

Фото: КМІС

"У всіх регіонах України більшість населення виступають проти проведення виборів під час війни", – йдеться у результаті опитування. 

Фото: КМІС

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що якби не повномасштабне вторгнення, то парламентські вибори мали б відбутися 29 жовтня. Президентські вибори мали б відбутися уже в березні 2024. 

Однак на період дії воєнного стану вибори заборонені законодавством – Конституцією та законом про воєнний стан. Співрозмовники LB.ua на Банковій запевнили: до президентських виборів навесні не готуються. Принаймні поки що. А от парламентські таки можуть відбутися — правда, щонайшвидше восени наступного року. Докладно – в матеріалі LB.ua.

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