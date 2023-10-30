Головне за ніч та ранок понеділка, 30 жовтня: атака на Одещину, стрілянина в Криму

Російська армія вранці 30 жовтня атакувала Одеську область. За оновленими даними від ОВА, поранені двоє людей.

Ціллю ворога став судноремонтний завод. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

"Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", – повідомили в обласній державній адміністрації.

Цієї ночі росіяни атакували територію України 12-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуски КАР Х-59 ворог здійснив з літаків із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області. "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська (РФ).

Усі 14 повітряних цілей противника знищила протиповітряна оборона, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу російська армія втратила у війні проти України близько 860 військових, 15 танків, літак та засіб ППО. З початку повномасштабної війни втрати ворога склали близько 299 940 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Ворог упродовж доби бив по 10 областях України, зокрема 95 разів по Херсонській.

Також ворожих атак зазнали Хмельницька, Сумська, Луганська, Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Луганська, Миколаївська.

Більше інформації – в новині.

До семи зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти", якого ворог завдав 21 жовтня.

Чоловік 25 років, госпіталізований до медичного закладу, сьогодні вранці помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Армія рф, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже 7 людей. Ще 12 – проходять лікування, 2 з них – в реанімації", – написав він.

У РФ заявили про нічну атаку на ракетно-зенітний полк ППО в Криму. Телеграм-канал Astra написав, що атака нібито відбулася близько 3 години ночі біля села Оленівка, повідомляє україномовне бюро Радіо Свободи.

Згідно з даними каналу, 17 окупаційних військових поранені, пошкоджено авто. Офіційних даних про напад від України чи окупантів немає.

"У тому районі дійсно є російська база ППО. У серпні у ГУР вже повідомляли про знищену систему «Тріумф» поблизу цього села", – нагадали журналісти.

Проєкт Радіо Свобода "Крим Реалії" повідомив, що в районі Оленівки було чутно постріли зі стрілецького озброєння.

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