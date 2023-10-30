СБУ затримала підозрюваного в роботі на ФСБ, що встановив приховані камери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за ЗСУ

За це російські спецслужби заплатили йому 30 тис. гривень.

СБУ затримала ймовірного агента ФСБ, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами Збройних сил. Він збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Одним із перших завдань зловмисника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента.

Встановлено, що для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої та запобігли передачі розвідданих агресору.

У зоні особливої уваги РФ були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ. Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ.

За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тис. гривень.

СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

Після отримання "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного інформатора ворожих спецслужб у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисник збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у Слов’янську, Лимані та навколишніх селищах.