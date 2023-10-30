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Учора окупанти 95 разів обстріляли Херсонщину та вбили двох людей

Ще четверо мирних жителів отримали поранення.

Учора окупанти 95 разів обстріляли Херсонщину та вбили двох людей
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 46 снарядів. Зафіксовано 42 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі, соціальний центр у Херсоні.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще четверо – дістали поранення.

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Нагадаємо, на Херсонщині у прифронтових населених пунктах залишаються понад 600 дітей. Місцева влада закликає людей евакуюватися, тому що ворожі обстріли стають дедалі інтенсивнішими. Охочі виїхати можуть зателефонувати до контакт-центу за номером 0800 101 102.

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