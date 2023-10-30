Новий спікер Палати представників хоче розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що законопроєкти про надання нової допомоги Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо один від одного. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News.

У розмові з журналісткою він сказав, що події в Ізраїлі "вимагають негайної уваги" і законопроєкт про допомогу цій країні винесуть на розгляд Палати цього тижня. Він додав, що в Ізраїлі відбуваються "жахливі речі".

"Багато речей відбуваються у світі, на які ми повинні реагувати, і ми будемо. Але просто зараз те, що відбувається в Ізраїлі, вимагає негайної уваги, і я думаю, ми повинні відокремити і пройти його", – сказав він.

Раніше американське видання Politico писало, що Білий дім та Конгрес розглядали як варіант об'єднання виділення допомоги Україні та Ізраїлю в один законопроєкт, аби уникнути спротиву конгресменів, що не підтримують допомогу Україні. Однак, за даними журналістів, навряд такий сценарій знайшов би достатньо підтримки.

Майк Джонсон став спікером Палати представників США після трьох тижнів після звільнення попереднього. Джонсон – прихильник Дональда Трампа і, вірогідніше за все, дослухатиметься до вимог, котрі виставляють Республіканській партії його товариші-трампісти. Ключова – переглянути підтримку України та просунути міграційні ініціативи, адже це додало б рейтингу Дональдові Трампу. Докладно читайте в матеріалі LB.ua.