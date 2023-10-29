Радник президента США Салліван заявив, що ризик розширення конфлікту на Близькому Сході реальний

Джейк Салліван каже, що Сполучені Штати роблять усе, що у їхніх силах, щоб стримати і запобігти цьому.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні, повідомляє Укрінформ.

“Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому”, – сказав Салліван у недільному ефірі телеканалу CBS “Face the Nation”.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, Ізраїль вирішив відкликати з Туреччини своїх дипломатів, оскільки Ердоган назвав країну "окупантом" і "воєнним злочинцем".

При цьому на Північному Кавказі в Росії останнім часом фіксують серію запеклих антисемітських акцій. Зокрема, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва.