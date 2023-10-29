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Ізраїль відкрив вже другий з трьох водопроводів до сектору Гази

Зараз Газа отримує з території Ізраїлю трохи більше половини довоєнного обсягу води.

Ізраїль відкрив вже другий з трьох водопроводів до сектору Гази
Ілюстративне фото: сектор Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїль відкрив вже другий із трьох водопроводів, які постачають воду в сектор Гази, що тепер дозволяє загалом 28,5 млн літрів води щодня надходити на підконтрольну ХАМАС територію, повідомляє The Times of Israel.

Водопостачання по другому трубопроводу було відновлено в суботу, 28 жовтня. 

Загалом постачання 28,5 млн літрів води на день становить трохи більше половини приблизно 49 млн літрів на день, які Ізраїль постачав до війни.

Зазначається, що 9 жовтня Ізраїль припиниву поставку води до Гази. Ці поставки становили 9% водопостачання прибережного анклаву в мирний час. Але минулого тижня Ізраїль знову відкрив один із південних трубопроводів із меншим тиском.

Представники ізраїльської влади кажуть, що зараз у Газі достатньо води та їжі для задоволення гуманітарних потреб. 

Нагадаємо, нещодавно видання New York Times повідомило, що Ізраїль відмовився від повномасштабного вторгнення до сектору Гази та продовжує вибіркові атаки. Свої дії Ізраїль погодив із США.

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