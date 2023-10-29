У популярній дитячій грі Roblox проводять мітинги на підтримку Палестини

Користувачі популярної гри Roblox відвідують віртуальні пропалестинські протести та марширують в знак солідарності з Палестиною. Про це пише CNBC.

Відео-реклама почала з'являтися після війни Ізраїлю та ХАМАС, і наразі одну віртуальний протест відвідали понад 275 000 разів.

На відео, які транслювали в соціальних мережах і в прямих трансляціях було показано, як користувачі марширують віртуальними цегляними вулицями з цегли, вистеленими палестинськими прапорами та з великими плакатами, які перекладаються як «Солідарність для тебе, Палестино».

Згідно з даними Roblox за грудень 2022 року, більше чотирьох із десяти геймерів Roblox мають 12 років або молодше, а 60% користувачів було 16 років або менше.

Нагадаємо президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав підтримати Палестину та прийти на мітинг.