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У популярній дитячій грі Roblox проводять мітинги на підтримку Палестини

У грі з'явилися палестинські прапори та відбуваються мітинги.

У популярній дитячій грі Roblox проводять мітинги на підтримку Палестини
Фото: сайт CNBC

Користувачі популярної гри Roblox відвідують віртуальні пропалестинські протести та марширують в знак солідарності з Палестиною. Про це пише CNBC. 

Відео-реклама почала з'являтися після війни Ізраїлю та ХАМАС, і наразі одну віртуальний протест відвідали понад 275 000 разів.

На відео, які транслювали в соціальних мережах і в прямих трансляціях було показано, як користувачі марширують віртуальними цегляними вулицями з цегли, вистеленими палестинськими прапорами та з великими плакатами, які перекладаються як «Солідарність для тебе, Палестино».

Згідно з даними Roblox за грудень 2022 року, більше чотирьох із десяти геймерів Roblox мають 12 років або молодше, а 60% користувачів було 16 років або менше.

Нагадаємо президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав підтримати Палестину та прийти на мітинг. 

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