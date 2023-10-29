У лавах армії РФ почастішали етнічні конфлікти​ між тувинцями та росіянами, - Центр нацспротиву

За даними українського підпілля, у лавах армії РФ все частіше військовослужбовці-тувинці конфліктують із росіянами. Не рідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Причини ворожнечі доволі банальні - це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання). Особливо бурхливо з’ясування міжетнічних стосунків відбувається після надмірного вживання алкоголю.

"Примітно, що за часи десятиліття очолювання Сергеєм Шойгу російського міністерства оборони йому вдалось розбудувати систему преференцій для його одноплемінників тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у “довгий ящик”", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає населення на тимчасово окупованих територіях повідомляти про схожі випадки ворожнечі у рядах окупаційних військ на телеграм-бот.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні найбільше гинуло окупантів з Бурятії, Тиви, Північної Осетії та інших віддалених від Москви територій.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що в армії окупантів зростає невдоволення серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України.

Цього року в Збройних силах України сформували батальйон "Сибір", до складу якого увійшли росіяни та представники етнічних меншин РФ. До нього входять люди з таких груп, як якути та буряти з великого російського регіону Східного Сибіру, які заявили, що хочуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до досягнення цієї мети.