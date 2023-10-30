Окупанти обстріляли два села на Херсонщині, є поранені

Росіяни обстріляли села Томина Балка Білозерської громади та Козацьке Новокаховської громади Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, у Томиній Балці під ворожим вогнем опинився житловий будинок. В оселі пошкоджені вікна, фасад, дах та паркан. Легкі уламкові поранення отримав 70-річний чоловік.

Через черговий російський обстріл Козацького постраждав 48-річний місцевий житель. Його з травмою ноги доставили до лікарні.

Нагадаємо, зранку росіяни вже обстрілювали село Козацьке. Поранення отримала 86-річна жінка. Вона перебуває у лікарні та отримує меддопомогу.

Також близько четвертої години ранку російська авіація скинула чотири керовані авіабомби на село Новоберислав Херсонської області. Пошкоджені оселі та господарчі будівлі. Люди не постраждали.