КМІС: 65% опитаних українців негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування на виборах

65% опитаних українців негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через Інтернет та переживають за ризики фальсифікацій.

Підтримують ідею дистанційного голосування 29%. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

6% опитаних важко сказати свою думку щодо цього.

"У всіх регіонах України більшість населення (55-68%) ставляться негативно до ідеї запровадження дистанційного голосування", – зазначили в результатах.

Найбільше з негативним ставленням до дистанційних виборів – на заході України, найменше – на сході.

Захід: 68% проти, 28 позитивно, 4% – важко сказати. Центр: 64% негативно, 28% позитивно, 8% – важко сказати. Південь: 65% негативно, 31% позитивно, 4% – важко сказати. Схід: 55% негативно: 31% – позитивно, 13% – важко сказати.

Опитування проводилося упродовж 30 вересня-13 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Проте попри певні фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах «воєнного часу», загалом, КМІС вважає, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо, якби не повномасштабне вторгнення, вибори до Верховної Ради мали б відбутися 29 жовтня 2023, а вибори президента – в березні 2024. Співрозмовники LB.ua на Банковій запевнили: до президентських виборів навесні не готуються. Принаймні поки що. А от парламентські таки можуть відбутися – правда, щонайшвидше восени наступного року. Докладно – у матеріалі LB.ua "Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових".