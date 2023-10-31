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Дніпровське угрупування військ РФ очолив Михайло Теплинський, посиливши тиск на окупантів у регіоні, − британське міноборони

Угруповання відповідає за окуповані території Херсонської області, включно зі східним берегом річки Дніпро.

Дніпровське угрупування військ РФ очолив Михайло Теплинський, посиливши тиск на окупантів у регіоні, − британське міноборони
Михайло Теплинський
Фото: Facebook

Заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михайло Теплинський, найімовірніше, особисто прийняв командування Дніпровським угрупуванням військ Росії.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Він змінить на цій посаді генерал-полковника Олега Макаєвича. Угруповання відповідає за окуповані території Херсонської області, включно зі східним берегом річки Дніпро.

Бойові дії в цьому районі посилилися останніми тижнями, українські сили відвойовують у Росії контроль над східним берегом річки.

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Теплинський користується великою повагою в російському Генеральному штабі та має досвід командування операціями в цьому районі: він був офіцером, який відповідав за відносно успішне виведення російських сил із західного берега Дніпра у листопаді 2022 року.

“Майже напевно, відображення українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається першочерговим завданням російських сил в Україні”, − зазначають британці.

Призначення Теплинського, ймовірно, є показником посилення тиску на російські сили, що захищають цей район.

Нагадаємо, у квітні цього року ставло відомо, що Теплинського перепризначили командувачем Повітряно-десантних військ Росії. У липні Daily Mail написало, що президент Росії Володимин Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Валерія Герасимова і замінив Теплинським.

Російський військовий перебуває під санкціями України, усіх країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Нової Зеландії та Японії.

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