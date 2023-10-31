Через шторм у Чорному морі Росія перевела ракетоносії у пункти базування, – Гуменюк

Великі десантні кораблі також не виходили на чергування.

Через шторм у Чорному морі росіянам довелося перевести кораблі-ракетоносії у пункти базування.

Про це повідомила очільниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, предає "Укрінформ".

"Зараз погода на нашому боці: у морі штормовий період. Шторм змусив завести кораблі-ракетоносії у пункти базування. Великі десантні кораблі також не виходили на чергування", – сказала вона.

За словами Гуменюк, сім таких кораблів базуються у Чорному морі і один – в Азовському.

"Спостерігаємо, що рухи в забезпеченні логістики для них припинилися через погоду. На бойовому чергуванні залишаються прикордонні кораблі, які патрулюють прибережну акваторію вздовж Криму, і судна забезпечення", – зазначила речниця.

Гуменюк також розповіла, що останнім часом у Чорному морі росіяни почуваються скуто і не можуть дозволити собі вільне маневрування, наприклад у північно-західній частині. Натомість вони використовують тактичну авіацію, щоб тиснути на українське цивільне судноплавство.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ знищили 20 ворожих кораблів та катерів і один підводний човен.

За даними британської розвідки, росіяни підвищили роль авіації в операціях Чорноморського флоту. Наразі ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, які вилітають із баз в окупованому Криму. Бойові літаки Су-24 виконують ударні операції на морі, включно зі щонайменше одним нещодавнім повітряним ударом по острову Зміїний.

Останніми тижнями російський Чорноморський флот РФ зазнав серії серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованішими, ніж досі під час війни.

22 вересня ЗСУ завдали удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Пізніше стало відомо, що штаб уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

На початку жовтня стало відомо, що РФ перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту з Криму в Новоросійськ. На той час в Севастополі ще залишались чотири великі десантні кораблі та підводний човен. Також один десантний корабель ворога залишався у Феодосії.

А 12 жовтня речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук підтвердив, що корабель Чорноморського флоту РФ “Павел Державин” напередодні отримав пошкодження поблизу окупованого Севастополя.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.