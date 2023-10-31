Точки суспільної згоди та можливі вектори розвитку

У вітальному слові Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ відзначив важливість проведення таких семінарів для налагодження міжсекторального діалогу, рефлексій на тему майбутнього та напрацювання його візії.

Учасники семінару серед іншого говорили про:

1. Необхідність тверезої оцінки ситуації та чіткого розуміння власної відповідальності за рішення та дії, що визначають як сьогодення, так і майбутнє тих чи інших спільнот, організацій та країни в цілому.

2. Суспільний консенсус може будуватися на тому, що вже обʼєднує українців і що необхідно підсилити. Як от: гордість бути українцем, розуміння РФ як спільного ворога, європейський та євроатлантичний вектори розвитку України, нульова толерантність до корупції.

3. Створення умов для повернення додому тих українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення. Адже вони можуть бути помічними у відбудові нашої держави. Відповідно, треба розробити детальну дорожню карту взаємодії із ними.

4. Ідея виживання нації та держави не зможе втримати нашу цілісність в тривалій перспективі. Потрібно сформувати позитивну візію розвитку.

5. Переосмислений суспільний договір повинен базуватися на домінуючих світових трендах (ідеях інклюзивності, толерантності до різноманіття тощо), адже ми не можемо ігнорувати інші спільноти, в яких живуть або з якими взаємодіють наші громадяни.

6. Окремим фокусом обговорення була повага до військовослужбовців та продумана реінтеграція їх до мирного життя відповідно до їхніх потреб.

7. Особливу увагу учасники приділили людському капіталу, дефіцит якого відчувається і буде відчуватися ще більше; його нарощування має бути окремим пріоритетом для всіх майданчиків побудови моделей оновленої України.

8. Слід будувати інституції, які надаватимуть сталості суспільному договору, забезпечать його оновлення у відповідності до неуникненних змін. Окрему роль у цьому грає формування ціннісної архітектури відповідального громадянства (починаючи із дошкільної освіти).

9. Важливим завданням є опрацювання різних сценаріїв розвитку подій, відповідна підготовка до кожного з них, розвиток продуктивних стосунків з партнерами та стейкхолдерами відновлення України.

Семінар модерували Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ, та Андрій Кулаков, координатор програми для Спільноти Аспен Інституту Київ.

Проєкт «Суспільний договір для України» реалізується за підтримки NED (National Endowment for Democracy).